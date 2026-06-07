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Общество

Мужчина не выжил во время пожара в частном доме на Алтае

На Алтае мужчина не выжил во время пожара в частном доме
МЧС России

На Алтае во время возгорания в частном доме не выжил мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 7 июня в микрорайоне Затон города Барнаула — пламя охватило жилой дом и надворные постройки на площади около 200 квадратных метров. В результате произошедшего не выжил один человек.

В тушении пожара участвовали 34 сотрудника экстренных служб и восемь единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.

До этого мужчина чуть не сгорел, спасая соседку из пожара в Пермском крае. Он 42 дня провел в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела. При этом он оставался в сознании.

Ранее в Марий Эл полностью сгорел склад площадью 8 тысяч квадратных метров.

 
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