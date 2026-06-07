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Общество

Два человека пропали без вести после крушения катера в Сибири

В Иркутской области после опрокидывания катера пропали два человека
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Два человека пропали без вести после опрокидывания катера в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

Катер перевернулся в четырех километрах от берега днем 5 июня. На борту судна находились судоводитель и пассажир. В результате происшествия они оказались в воде. На данный момент об их местонахождении ничего неизвестно. Само судно затонуло.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутской области на реке Ангаре перевернулась резиновая лодка с подвесным мотором, в которой находились судоводитель и трое пассажиров. Судно столкнулось с препятствием, все, кто был на борту, оказались в воде. Пассажиры были без спасательных жилетов. Троих пострадавших вытащили очевидцы, один из них не пришел в себя. Несовершеннолетнюю девушку унесло течением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Югре на Оби перевернулась лодка с людьми.

 
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