Два человека пропали без вести после крушения катера в Сибири

Два человека пропали без вести после опрокидывания катера в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

Катер перевернулся в четырех километрах от берега днем 5 июня. На борту судна находились судоводитель и пассажир. В результате происшествия они оказались в воде. На данный момент об их местонахождении ничего неизвестно. Само судно затонуло.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутской области на реке Ангаре перевернулась резиновая лодка с подвесным мотором, в которой находились судоводитель и трое пассажиров. Судно столкнулось с препятствием, все, кто был на борту, оказались в воде. Пассажиры были без спасательных жилетов. Троих пострадавших вытащили очевидцы, один из них не пришел в себя. Несовершеннолетнюю девушку унесло течением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Югре на Оби перевернулась лодка с людьми.