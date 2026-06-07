Мост через реку обвалился под ногами школьников

В Черновицкой области на западе Украины обрушился деревянный мост с группой детей. Об этом сообщило главное управление ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) Украины в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел во время экскурсии в селе Виженка. На видео, появившемся в сети, можно увидеть, что на мост, проходящий через небольшую реку, вышло сразу очень много детей. По всей видимости, они хотели сделать групповое фото. В этот момент шаткая конструкция моста не выдержала нагрузки и обвалилась. Школьники рухнули в воду с приличной высоты.

В результате пострадали несколько детей. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

До этого подростка без признаков жизни достали из реки Преображенка в городе Салехарде. Отмечается, что мальчик учился в девятом классе. По данным «СеверПресс», он решил сфотографироваться на мосту и сорвался в реку. За ним в воду прыгнули два инспектора ГАИ. Они пытались реанимировать подростка, но не смогли. Один из патрульных получил переохлаждение и попал в больницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Новосибирске спасли 15-летнего подростка, упавшего с моста.