В Новосибирске спасли 15-летнего подростка, упавшего с моста

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы нашли 15-летнего подростка, который упал с моста через реку Иня. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

В экстренные службы обратились очевидцы, которые увидели 15-летнего подростка, сидевшего на перилах моста. К моменту прибытия спасателей юноша уже оказался в воде и звал на помощь.

Наземная группа спасателей начала прочесывать береговую линию, а водный экипаж обследовал акваторию реки. Школьника нашли на небольшом островке посреди протоки. Спасатели на катере доставили его на берег, мальчик получил колото-резаную рану шеи. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

До этого подросток делал фото на мосту в Сибири, упал в реку и не выжил. Инцидент произошел на реке Преображенка в городе Салехарде. В воде обнаружили подростка без признаков жизни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее туристка делала фото и упала в море со смотровой площадки на скале.

 
