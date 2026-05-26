Подросток делал фото на мосту в Сибири, упал в реку и не выжил

В Сибири подросток фотографировался на мосту, упал с него и не выжил

В Сибири обнаружили подростка без признаков жизни в реке. Об этом сообщает СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел на реке Преображенка в городе Салехарде. В воде обнаружили подростка без признаков жизни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование находится на контроле руководителя следственного управления.

«СеверПресс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что найденный подросток учился в девятом классе. Он фотографировался на мосту и в этот момент упал в реку --за ним прыгнули два инспектора ГАИ, которые пытались спасти и реанимировать школьника, однако сделать этого не получилось. Один из патрульных получил переохлаждение и попал в больницу.

