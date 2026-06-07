Самолет аварийно приземлился на юге России

В Краснодарском крае самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 6 июня на территории Славянского района. В Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета сообщили, что пилот воздушного судна не пострадал. После посадки самолет эвакуировали на аэродром базирования. Причины случившегося уточняются.

До этого Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя в 5–7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района Якутии. По информации Следственного комитета России, предварительно, на борту находились восемь человек. Самолет выполнял авиационное патрулирование пожароопасной обстановки. После аварийной посадки на борту Ан-2 произошел пожар.

Экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу. По информации Telegram-канала SHOT, пассажиры Ан-2 самостоятельно выбрались из салона самолета и направились пешком в сторону Теплого Ключа. Известно, что командир самолета получил ожоги.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.