На Камчатке снегоход с туристами перевернулся и придавил женщину

На Камчатке спасли женщину, которая пострадала во время ЧП со снегоходом. Об этом сообщает региональный министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Инцидент произошел в районе Вилючинского перевала. Снегоход с группой туристов перевернулся и придавил женщину. По предварительной информации, женщина получила перелом.

На помощь вылетели спасатели и медики. Женщину доставили в больницу, спасательная операция завершена.

До этого турист гулял по горе в Крыму и провалился в пещеру. есмотря на то, что ему удалось самостоятельно выбраться из ловушки, продолжить путь к дороге он уже не смог из-за полученных травм.

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