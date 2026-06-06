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Общество

Россияне отравились вином на популярном курорте, один впал в кому и не выжил

Mash: в Индонезии два туриста из РФ отравились вином
Maryia Matsiukhina/Shutterstock/FOTODOM

Туристы из России пострадали из-за популярного балийского вина, которое они приобрели на отдыхе в Индонезии. Об этом сообщает Mash.

Всего известно о двух случаях. Так, Елена из Сочи приехала на курорт в конце мая и выпила вино популярной местной марки. Алкоголь она купила в магазине у дороги.

Ночью она почувствовала серьезное недомогание, в том числе судороги и потерю сознания. Ее госпитализировали в местную больницу, где положили на ИВЛ и оказали первую помощь.

Как выяснили медики после анализов, женщина отравилась алкоголем. При этом у Елены отсутствовала страховка. В больнице три дня обошлись ей в почти два миллиона рублей.

Второй пострадавший также попал в медучреждение после того, как выпил вино от этого производителя. Он провел в коме месяц, состояние пациента местные специалисты оценивали как критическое. Из-за этого мужчину не смогли перевезти в Россию, спасти его не смогли.

Ранее 50 человек отравились в азиатском кафе в Пятигорске.

 
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