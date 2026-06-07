В Удмуртии мужчина не выжил при столкновении лодки с теплоходом

В Удмуртии 38-летний мужчина не выжил во время столкновения лодки с теплоходом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 7 июня в Каракулинском районе на реке Каме, когда два маломерных судна вышли на акваторию в темное время суток для рыбалки. Водитель лодки не заметил идущий по реке грузовой теплоход. В результате лодка ударилась левым бортом о носовую часть судна, водитель не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого на Байкале столкнулись два судна, пострадали пять человек. Из троих спасти не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Финском заливе столкнулись два грузовых судна.