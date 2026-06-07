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Общество

В Совфеде сломали стереотип о выборе женщин между карьерой и материнством

Совфед: женщины могут совмещать карьеру и семью благодаря новым условиям жизни
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Женщины могут одновременно развиваться как в карьере, так и в семейных отношениях. Такое мнение высказала замглавы Совета Федерации Инна Святенко, комментируя в беседе с ТАСС стереотип о том, что женщинам сложно совмещать карьеру и материнство.

«Как показывает практика, женщины могут все <…> стереотип о «выборе» постепенно уходит из сферы общественного восприятия», — отметила собеседница агентства.

Святенко считает, что нынешние условия жизни, в частности, возможность удаленной работы и поддержка от государства, позволяют россиянкам достигать успехов в карьере и при этом быть мамами и женами.

В конце февраля Минздрав РФ утвердил рекомендации по проведению репродуктивной диспансеризации — добровольная процедура, которую можно проходить раз в год. Из документа следует, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован по-другому и направление к психологу не предусмотрено. Что известно о новых правилах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года.

 
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