В Совфеде сломали стереотип о выборе женщин между карьерой и материнством

Женщины могут одновременно развиваться как в карьере, так и в семейных отношениях. Такое мнение высказала замглавы Совета Федерации Инна Святенко, комментируя в беседе с ТАСС стереотип о том, что женщинам сложно совмещать карьеру и материнство.

«Как показывает практика, женщины могут все <…> стереотип о «выборе» постепенно уходит из сферы общественного восприятия», — отметила собеседница агентства.

Святенко считает, что нынешние условия жизни, в частности, возможность удаленной работы и поддержка от государства, позволяют россиянкам достигать успехов в карьере и при этом быть мамами и женами.

В конце февраля Минздрав РФ утвердил рекомендации по проведению репродуктивной диспансеризации — добровольная процедура, которую можно проходить раз в год. Из документа следует, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован по-другому и направление к психологу не предусмотрено. Что известно о новых правилах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года.