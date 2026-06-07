В Москве ожидается жаркая погода в воскресенье

В Москве в воскресенье потеплеет до +28°С, осадков не ожидается

Небольшая облачность, без осадков и до +28°С ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Днем температура воздуха в городе составит от +26°С до +28°С . В ночь на понедельник она может опуститься до плюс +11°С . Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от +24°С до +29°С . В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс +8°С .

Напомним, накануне в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за предстоящей жары. Как уточнили в Гидрометцентре, предупреждение об опасных погодных условиях в столице будет действовать в понедельник и вторник, 8 и 9 июня. В эти дни воздух может прогреться до +30°C. В городе также прогнозируется переменная облачность, но возможен и кратковременный дождь.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жара в Москве ожидается в конце июня и начале июля.

Ранее Мурманск вошел в топ самых популярных направлений в России у туристов в июне из-за комфортной погоды.