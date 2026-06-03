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Общество

Москвичам рассказали о погоде в июне

Синоптик Ильин: жара до +30°C вернется в Москву к концу июня
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Жара будет наблюдаться в Москве в конце июня и начале июля. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В середине третьей декады июня возможна просадка температуры ниже +20°C. Но это будет краткосрочная ситуация на один-два дня», — сказал он.

По словам специалиста, в конце июня и начале июля в столичном регионе можно ожидать жару с температурой в пределах от +25 до +30°C.

«Что касается осадков в июне, то они будут вполне в пределах нормы. В отдельные дни возможны дожди с грозами», — добавил синоптик.

За прошедший май в Москве выпало осадков в два раза меньше климатической нормы. Метеоролог Михаил Локощенко уточнил, что последний месяц весны в столице был жарким и аномально сухим. Так, среднемесячная температура в мае составила 15,9°C при норме 13,9°C. 19, 20, 21 и 22 мая были обновлены суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 0,7, 30,6, 30,7 и 31°C соответственно.

Ранее были названы места с аномальной погодой в России.

 
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