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Общество

Мурманск вошел в топ самых популярных направлений в России у туристов в июне

«Трипстер»: интерес туристов к Мурманску в июне вырос из-за комфортной погоды
Дмитрий Дубов/РИА Новости

Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских путешественников в июне 2026 года. Туристический спрос на поездки в этот город вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель отдела развития и роста регионов сервиса онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров «Трипстер» Павел Неразников.

«В июне Мурманск сменил в пятерке лидеров Кисловодск, который входил в число наиболее популярных внутренних направлений в мае. Интерес путешественников к региону связан прежде всего с комфортной погодой и природными явлениями, характерными для этого времени года», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что с конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день. В это время путешественники часто устраивают поездки к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря, где посещают кладбище кораблей и пляж «Яйца дракона». А морские прогулки позволяют туристам увидеть малых полосатиков, косаток и дельфинов.

Специалист добавил, что лидерами спроса у россиян в июне также по-прежнему являются Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань. Санкт-Петербург особенно интересует туристов из-за сезона белых ночей и праздника «Алые паруса», а в столице отдыхающие посещают различные фестивали, гастрономические и музыкальные мероприятия.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip до этого говорили, что лидером зарубежных направлений для летнего отдыха с детьми по-прежнему остается Турция. В топ-5 самых популярных у российских семей стран также вошли Китай, Таиланд, Франция и Италия.

Ранее глава Камчатки опроверг миф о недоступности региона для туристов.

 
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