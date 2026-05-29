У российских школьников улучшились оценки из-за ИИ, но знаний стало меньше

Учителя сообщили о снижении качества учебы из-за использования ИИ учениками
Большинство педагогов уже сталкиваются с тем, что школьники используют искусственный интеллект вместо самостоятельной работы. 69,6% учителей считают, что из-за этого качество учебы стало хуже, а 68,6% говорят, что нейросети мешают объективно оценивать знания учеников.

Тем не менее большинство учителей не хотят запрещать искусственный интеллект, а чтобы проверить знания, на их взгляд, достаточно попросить ученика объяснить логику ответа.

Об этом говорят результаты опроса «Актион Образование» (входит в группу Актион), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

56,4% педагогов постоянно сталкиваются с тем, что ученики используют ИИ вместо самостоятельной работы. Еще 32,1% встречают такие случаи иногда. Только 5,9% пока почти не сталкиваются с этой проблемой, а 5,6% говорят, что такое происходит редко.

69,6% учителей считают, что на фоне использования нейросетей учеба школьников стала хуже. Еще 11,9% не заметили существенных изменений. Положительный эффект отмечают значительно реже: 4,9% респондентов считают, что учеба скорее улучшилась.

61,4% педагогов отмечают, что оценки стали выше, но реальных знаний у учеников стало меньше. 15% не заметили изменений в оценках, 14,5% считают, что оценки стали ниже. Еще 9,1% говорят, что у части детей оценки улучшились благодаря реальной помощи ИИ.

Как ни странно, большинство опрошенных не выступают за полный запрет нейросетей. 57,6% считают, что все зависит от возраста ученика и типа задания. Против использования ИИ школьниками в учебе выступают 34,7% респондентов. Еще 7,7% поддерживают использование нейросетей.

Главная проблема, по мнению педагогов, — школьники все реже думают самостоятельно. Так ответили 21,4% участников в вопросе с множественным выбором. 20,8% тревожится, что ученики сдают готовые ответы, не понимая темы. Еще 16,9% считают, что из-за ИИ теряется смысл домашних и письменных работ. 15,8% отмечают, что становится труднее понять, что ребенок знает сам.

12,9% беспокоит, что нейросети могут ошибаться, а школьники принимают их ответы за истину. 11% респондентов считают, что проблема не в самом ИИ, а в отсутствии правил его использования.

Чтобы бороться с ИИ, чаще всего педагоги просят школьников объяснить ход мысли и логику ответа — этот вариант выбрали 27,1% участников в вопросе с множественным выбором. 24,6% чаще проводят устные опросы и задают уточняющие вопросы. 17,2% меняют формат заданий, чтобы ИИ было сложнее использовать формально. Еще 16,3% используют задания с опорой на личные выводы, обсуждение и анализ. 10,1% обсуждают с учениками границы допустимого использования ИИ. При этом 3,5% пока никак специально не борются с использованием нейросетей.

32% респондентов считают, что ИИ не нужно запрещать, но необходимо вводить четкие правила и учить школьников пользоваться нейросетями правильно. 18,6% полагают, что школа пока не готова к этой теме. 16,7% считают, что ИИ нужно запрещать при выполнении домашних и письменных работ. Еще 16,5% говорят, что школе пора менять формат заданий и проверки с учетом ИИ. 16,2% считают, что искусственный интеллект может быть полезным помощником в учебе.

«Опрос показывает, что учителя воспринимают ИИ не как абстрактную технологию, а как уже ежедневную педагогическую проблему. Главный риск не в том, что школьник использует нейросеть, а в том, что он перестает понимать, где заканчивается помощь и начинается подмена собственной работы. Поэтому школам нужны не только запреты, но и понятные правила: в каких заданиях ИИ допустим, как ученик должен раскрывать ход решения и как педагог может проверить реальное понимание темы», — говорит Екатерина Худякова, ведущий эксперт «Актион Образование» (входит в группу Актион).

