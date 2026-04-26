В России обсуждают возможность отмены домашнего задания в школах

Рособрнадзор в настоящее время обсуждает вопрос целесообразности домашних заданий в школе в связи с распространением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил руководитель федеральной службы Анзор Музаев, пишет ТАСС.

По словам специалиста, его удивило появление готовых домашних заданий на фоне распространения ИИ. Нейросеть решает любые задачи, и ученикам остается только списать ответы.

«Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил, что привычная система домашних работ постепенно теряет свою эффективность. Это происходит из-за того, что ИИ теперь способен мгновенно выполнять упражнения.

В марте основатель и директор Международного колледжа IThub Михаил Сумбатян призвал перестроить образовательную систему с учетом внедрения искусственного интеллекта. Как он сказал, массовое внедрение технологий ИИ требует новых подходов к образовательному процессу. Нейросети должны стать инструментом, который подскажет, какие знания важно развивать в современном мире, пояснил специалист.

Ранее в Московской области учителя начали работать с ИИ-помощниками.