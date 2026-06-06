Лайнер MV Hondius впервые после вспышки хантавируса отправился в плавание

Круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае случилась вспышка хантавируса, впервые отправился из Нидерландов на Шпицберген. Об этом сообщает на сайте порт Роттердама.

В пресс-релизе говорится, что стоянка судна в стране продлилась три недели. На Шпицбергене лайнер заберет пассажиров и отправится в круиз по Арктике.

В апреле — мае 2026 года из-за хантавируса не выжили три пассажира лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Во время путешествия у них возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. Позднее случаи заражения им подтвердились в Швейцарии, Израиле, Германии, Великобритании, Франции, Испании, США. Про опасную инфекцию, вызванную хантавирусом, мало что известно.

В свете этой ситуации многие боятся повторения пандемии COVID-19. «Газета.Ru» разбиралась, что такое хантавирус, какие органы поражает инфекция, где ей можно заразиться и грозит ли России новая пандемия.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.