Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию

Инфекционист Коновалов счел маловероятным распространение Эболы в России
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

В России маловероятно распространение лихорадки Эбола из-за отсутствия подходящих климатических условий и природного резервуара инфекции, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

По его словам, в РФ нет географических условий и живых организмов (например, плотоядных летучих мышей), в которых бы накапливались возбудители инфекции.

Инфекционист не исключил завозных случаев лихорадки в Россию, но выразил уверенность в том, что у системы эпиднадзора есть все необходимое для оперативного реагирования на такие эпизоды.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Ранее вирусолог объяснил, почему Эбола опаснее хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!