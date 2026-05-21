Инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию

В России маловероятно распространение лихорадки Эбола из-за отсутствия подходящих климатических условий и природного резервуара инфекции, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

По его словам, в РФ нет географических условий и живых организмов (например, плотоядных летучих мышей), в которых бы накапливались возбудители инфекции.

Инфекционист не исключил завозных случаев лихорадки в Россию, но выразил уверенность в том, что у системы эпиднадзора есть все необходимое для оперативного реагирования на такие эпизоды.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

