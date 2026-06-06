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Общество

Пожар на тюменском НПЗ потушен

Пожар на тюменском НПЗ ликвидирован
Shutterstock

Возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушили. Об этом сообщает во «ВКонтакте» МЧС Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в итоге пожар был локализован на площади в 100 кв. м. Никто не пострадал, однако к месту возгорания прибыла скорая помощь. С огнем боролись 26 пожарных и 16 единиц техники.

НПЗ в административном центре региона загорелся утром. Огонь охватил одну из установок системы очистки завода, причиной послужило нарушение технологического процесса.

На место ЧП были направлены экстренные службы. Власти предупредили, что возгоранию был присвоен высокий уровень опасности, и опровергли информацию о том, что причиной пожара стала атака беспилотников.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.

 
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