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Общество

Новому владельцу квартиры Зеленского в Крыму предложили создать музей неонацизма

Власти Крыма предложили сделать из квартиры Зеленского в Крыму музей неонацизма
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов предложил новому владельцу квартиры украинского лидера Владимира Зеленского создать музей неонацизма. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Надеюсь, что он сделает музей по неонацизму, будет очень успешный музей, абсолютно убежден, что этот бренд сработает», — сообщил Константинов.

По его мнению, для Зеленского было бы лучше своевременно продать свое жилье в Крыму — «чисто политически, не из-за денег». По его данным, новый собственник купил квартиру за 40 млн рублей.

В начале октября квартира Зеленских площадью 119,5 кв. м с видом на Черное море и Ливадийский дворец была выставлена на торги с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. Квартира, которая значилась как собственность Елены Зеленской, была национализирована в марте 2023 года.

Ранее Константинов сообщил, что Крым направил на нужды спецоперации 4,5 млрд рублей из средств украинских олигархов.

 
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