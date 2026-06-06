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Общество

Гражданку РФ с крупной партией гашиша задержали на Бали

Россиянку с чемоданом гашиша из Таиланда задержали на Бали
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На Бале задержали россиянку, которая перевозила 7,8 килограмма гашиша из Таиланда. Об этом сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN), передает РИА Новости.

Как установили правоохранители, 51-летняя россиянка Кира Кочеткова прибыла в Индонезию с чемоданом, в котором находилось вещество для дальнейшего распространения на Бали.

«Поступила информация о чемодане с наркотиком типа гашиш из Таиланда, следовавшем в Джакарту. Этот чемодан перевозила пассажирка по инициалам KK для дальнейшего распространения на Бали», — заявил глава BNN комиссар полиции Суюди Арио Сето.

По данным следствия, после прибытия в Индонезию россиянка направилась на Бали на арендованном автомобиле. На острове ее встретил другой гражданин России — 39-летний Сергей Хлебущев, который также проходит по делу в качестве подозреваемого.

Силовики начали преследование и задержала подозреваемых на дороге в деревне Чинганг. Если вину россиян докажут, им может грозить высшая мера наказания в соответствии с законодательством Индонезии.

До этого в петербургском аэропорту Пулково у гражданина Франции нашли гриндер с марихуаной. Мужчина летел из Лондона транзитом через Стамбул. Француз признался таможенникам, что употребляет запрещенное вещество уже давно и привез его исключительно для личных нужд. В отношении 24-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)

Ранее в Ижевске беременную и ее знакомого задержали за распространение наркотиков.

 
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