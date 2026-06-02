Наркоманка на 9-м месяце беременности попалась на сбыте запрещенных веществ в Ижевске

Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Беременную жительницу Ижевска и ее знакомого подозревают в работе на наркошоп. Об этом сообщает управление МВД по Удмуртии.

27-летнего мужчину и его 42-летнюю знакомую задержали на улице Тимирязева. В сумке у последней сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты со свертками.
Выяснилось, что женщина находится на девятом месяце беременности и ранее уже отбывала наказание за подобные преступления.

Как установили полицейские, пара забрала оптовую партию запрещенных веществ в лесу и хотела продавать в Ижевске. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его знакомой – в виде подписки о невыезде», – сообщается в публикации.

В случае, если вину фигурантов докажут, они могут получить срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее психиатр назвала главные признаки, выдающие в человеке наркомана.

 
