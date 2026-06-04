В аэропорту Санкт-Петербурга у француза нашли гриндер с марихуаной

ФТС: в Пулково у гражданина Франции нашли гриндер с марихуаной

В петербургском аэропорту Пулково у гражданина Франции нашли гриндер с марихуаной. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы.

Уточняется, что мужчина летел из Лондона транзитом через Стамбул.

«В наплечной сумке среди личных вещей мужчины таможенники нашли гриндер для табака, содержащий вещество зелено-коричневого цвета с резким запахом, а также три прозрачных зип-пакета с остатками схожего вещества», — сказано в сообщении.

Экспертиза показала, что это марихуана.

Француз признался таможенникам, что употребляет запрещенное вещество уже давно и привез его исключительно для личных нужд. Он также добавил, что регулярно путешествует с наркотиком по миру, однако вопросов со стороны таможенных органов других стран не было.

В отношении 24-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

В мае сотрудники таможни Санкт-Петербурга обнаружили экстремистскую литературу среди партии детских книг. По данным транзитной декларации, на территорию России ввозились детские книги, словари, карточки и плакаты. Их общий вес составлял 12,7 тонны, а стоимость — порядка 140 тысяч фунтов стерлингов. Во время досмотра груза инспекторы нашли 28 книг экстремистского содержания на английском и немецком языках.

Ранее таможенники нашли 19 монет Российской империи в чемодане россиянина.