Советник президента Кобяков: РФ отобьет у Запада охоту бросаться на нее с оружием

Западные страны стремятся возродить фашизм, однако Россия отобьет охоту бросаться на нее с оружием. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, передает РИА Новости.

«Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», — сказал он.

Кобяков подчеркнул, что если «так называемые партнеры» РФ сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль выведет их «к уничтожению множества русских», то они заблуждаются. В этот раз, подчеркнул советник президента, Россия задействует другие средства обороны и навсегда отобьет охоту бросаться на нее с оружием.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму», боятся потревожить спячку своей аудитории тем, что либеральные власти создали на Украине некое подобие «коллективной чупакабры».

Ранее в США обвинили Украину в поддержке «настоящих нацистов».