Границу между РФ и Абхазией открыли после угрозы атаки беспилотников

Глава погрануправления Абхазии Латипов: граница между Абхазией и РФ открыта

Границу между Россией и Абхазией открыли спустя менее часа. Об этом заявил начальник Погрануправления Службы госбезопасности Рустам Латипов изданию «Апсныпресс».

«Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» возобновилось, госграница работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Оно было опубликовано в 14:15 по московскому времени.

Как уточняется, ограничения вводились в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого Кронштадт в Санкт-Петербурге открыли на въезд и выезд после атаки беспилотников.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 144 украинских беспилотника. Позднее Дрозденко рассказал, что четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. Среди пострадавших есть ребенок.

До этого на эстонско-российской границе начали продавать места в очереди на въезд в РФ.