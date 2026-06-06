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Общество

Кобяков заявил о демографической катастрофе на Украине

Кобяков: население Украины сократилось до 20 млн человек
Thomas Peter/Reuters

Советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил о серьезных демографических проблемах на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Численность населения страны, по его оценке, сократилась до 20 млн человек. Для сравнения Кобяков напомнил, что в начале 1990-х годов на Украине проживали около 52 млн человек.

По мнению советника президента, такие показатели свидетельствуют о глубокой демографической катастрофе.

Кобяков также выразил мнение, что многие украинцы, покинувшие страну и уже адаптировавшиеся к жизни в других государствах, вряд ли вернутся обратно.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что в настоящее время 8 миллионов украинских граждан находятся за пределами своей страны. По его словам, для Украины это уже становится вызовом безопасности.

Дипломат добавил, что Киев ставит цель вернуть уехавших украинцев, но не все страны в этом заинтересованы.

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