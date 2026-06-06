В Севастополе эвакуировали жителей поврежденного дроном дома

Развожаев сообщил о двух раненых и повреждении дронами двух домов в Севастополе

В Севастополе в многоквартирный дом попал беспилотник, жителей успели экстренно эвакуировать. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

По данным градоначальника, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, однако он не сдетонировал. Экстренные службы эвакуировали жильцов, никто не пострадал. На месте работают пиротехники, уточнил губернатор.

Кроме того, в Ленинском районе города в двух многоквартирных домах были зафиксированы точечные повреждения, в частности разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в одной из квартир, рассказал Развожаев.

При атаке пострадали два человека — они получили осколочные ранения.

Всего при очередной атаке беспилотников силы ПВО уничтожили восемь дронов — в Ленинском и Нахимовском районах, над бухтой Омега и Северной стороной, сообщил губернатор.

До этого Развожаев сообщал, что с Северной стороны было сбито два украинских беспилотника.

Ранее беспилотники атаковали Санкт-Петербург.