В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга журналистам, что в Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов дронов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

«Нет, Кремль не видит таких рисков», — сказал Песков на брифинге.

Он отметил, что, действительно, в определенных районах производство может сокращаться, но это в большинстве своем связано с профилактическими работами. В Минэнерго этот вопрос стоит на постоянном контроле, добавил Песков.

За последнее время Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по нефтяным предприятиям на территории России. Такие атаки были зафиксированы в Сызрани, Ярославской области и Туапсе.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали упавшие обломки сбитых беспилотников.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по центру БПЛА и объектам ВСУ.

 
