Военный суд приговорил российского «правосека» к 20 годам по делу о терроризме

Суд приговорил к 20 годам колонии командира взвода «Правого сектора» Хамраева
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил командира взвода добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация запрещена в России) Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил представитель суда.

Осужденного признали виновным в совершении преступлений террористической направленности.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказал пресс-секретарь суда.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В материалах уголовного дела утверждается, что в феврале 2015 года гражданин России выехал на Украину, где он добровольно вступил в ряды террористического сообщества. Хамраев прошел обучение на тренировочной базе, после чего занял должность стрелка, а затем дослужился до командира взвода батальона. В «Правом секторе» россиянин выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы, а также принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях.

Ранее суд вынес приговор жителю Ставрополья за финансирование терроризма.

 
