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Общество

Ключевская Сопка стала опасной для туристов

МЧС: на Камчатке усилилась активность вулкана Ключевская Сопка
Родион Кирсак

На Камчатке усилилась активность вулкана Ключевская Сопка, в связи с чем спасатели рекомендовали туристам и местным жителям не приближаться к нему. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической и вулканической опасности, на вулкане усиливается вершинное извержение.

Специалисты предупреждают, что возможны пепловые выбросы на высоту до 8 км над уровнем моря.

В МЧС подчеркнули, что посещение района вулкана в настоящее время может представлять опасность, поэтому приближаться к исполину не рекомендуется.

Ключевская Сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота превышает 4 750 метров.

В 2022 году на склонах вулкана произошла трагедия: восемь туристов и один гид не вернулись после восхождения. Нашли их без признаков жизни.

Глава Камчатки Владимир Солодов отмечал, что туристический поток растет из года в год. Он добавил, что утверждения о том, что регион является недоступным по цене регионом для туристов, являются недостоверными.

Ранее глава АТОР рассказала, где предпочитают отдыхать работающие россияне.

 
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