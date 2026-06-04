Глава Камчатки опроверг миф о недоступности региона для туристов

Утверждения о том, что Камчатка является недоступным по цене регионом для туристов, являются недостоверными. Об этом в интервью Life на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава региона Владимир Солодов.

«Мы можем сейчас купить билет за 17 тысяч рублей в одну сторону. Прилететь на Камчатку, организовать программу, и мы видим все больше людей, которые как раз так достаточно бюджетно путешествуют по нашему региону. <...> Конечно, есть дорогие туры, конечно, есть вертолетные экскурсии, яхты и так далее. <...> Но должна быть программа поездки на Камчатку, доступная для среднестатистического жителя России», — сказал губернатор.

Он добавил, что туристический поток на Камчатку растет из года в год.

Директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская до этого говорила, что одним из главных трендов года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте.

По словам эксперта, особой популярностью пользуются Камчатка, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. Спрос растет на экспедиционные и природные маршруты — рафтинг, восхождения на вулканы, морские прогулки, гастрономические впечатления и путешествия с яркой эмоциональной составляющей.

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