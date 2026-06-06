Евросоюз на самом деле является фейковой организацией, которая никого не представляет и никем не поддерживается. Об этом на полях Петербургского экономического форума - 2026 заявил отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск, передает РИА Новости.

«Европейский союз никого не представляет. Они — фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», — сказал он.

По словам Маска, жители Европы не поддерживают ни саму организацию, ни правительства ее стран-членов.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит 3-6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Мероприятие проходит ежегодно с 1997 года. В этом году, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, участие в форуме подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира.

До этого австрийский политик Геральд Грос назвал Евросоюз «рассадником всего зла» и конгломератом «психически нездоровых нарушителей закона».

Ранее немецкий политик Маркус Фронмайер заявил, что Евросоюз превратил Европу в «смузи».