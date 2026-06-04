В Европе стало невозможно различить отдельные государства, поскольку Евросоюз превратил европейские страны в «смузи». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер, передает ТАСС.

По его словам, Европа — это фруктовый салат, в котором присутствуют отдельные фрукты — яблоки, виноград, бананы, но Евросоюз все смешал и превратил в смузи, где невозможно различить отдельные фрукты. Это не нравится европейцам, уверен политик.

«Европейский союз сделал из Европы смузи», — сказал он.

Фронмайер добавил, что итальянец хотел бы выглядеть как итальянец, немец тоже, но за годы все это было разрушено. Такая ситуация беспокоит немецких граждан, отметил политик.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира.

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