Европейский союз — это «рассадник всего зла» и конгломерат «психически нездоровых нарушителей закона». Об этом заявил австрийский политик Геральд Грос, его слова приводят «Известия».

Особенно политик раскритиковал миграционную политику Евросоюза, отметив, что ЕС «потерпел сокрушительный провал в своей миграционной политике», так как «не смог защитить свои внешние границы».

Грос считает, что ЕС хочет и делает все для коллективного упадка стран-участниц. По его словам, Брюссель хочет, чтобы «все спрыгнули со скалы».

Им недостаточно, чтобы Греция, Италия, Испания прыгнули со скалы — они хотят, чтобы все прыгнули», — резюмировал он.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз платит очень высокую цену, но не за зависимость от иностранной энергии, как считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а за глупость бюрократии Брюсселя.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Европы от российского газа.