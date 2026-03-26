Суд оправдал мать, убившую насильника 11-летней дочери

В Бразилии суд оправдал женщину, обвинявшуюся в убийстве своего партнера после того, как она заподозрила его в насилии над своей дочерью, пишет Complex. Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых обсуждаемых в стране.

Фигуранткой дела стала Эрика Перейра да Сильверия Висенте. По данным следствия, конфликт между ней и мужчиной возник после того, как женщина заметила тревожные сообщения, которые тот отправлял ее 11-летней дочери. Когда она решила проверить ситуацию, то, как утверждается, застала его в момент предполагаемого насилия.

Обвинение настаивало, что дальнейшие действия женщины не были спонтанной защитой. Прокуроры утверждали, что мужчина был обездвижен, после чего произошло убийство, а затем тело вывезли и подожгли. В суде также упоминались дополнительные повреждения тела.

Сама Висенте признала факт убийства, однако заявляла, что действовала, защищая ребенка, находясь в состоянии сильного эмоционального стресса. После короткого разбирательства присяжные встали на сторону защиты. Женщину оправдали как по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами, так и по связанным эпизодам. Суд постановил, что она не понесет дальнейшего наказания.

