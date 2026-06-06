Осужденных пожизненно за теракт в «Крокусе» отправили в колонии в разных регионах

ТАСС: осужденных пожизненно за теракт в «Крокусе» распределили в разные колонии

Осужденные после теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» сейчас находятся в колониях в разных регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что речь идет о тех фигурантах дела, которых уже приговорили к пожизненному сроку.

«В московских СИЗО остались пока те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение», – сообщается в публикации.

Теракт произошел в марте 2024 года. Компания мужчин ворвалась в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыла стрельбу по людям.

Как выяснили следователи, террористами руководил куратор, а после произошедшего они должны были отправиться на территорию Украины, где каждому из них выплатят по одному миллиону рублей.

В результате теракта пострадали более 600 человек, 149 спасти не удалось. Материальный ущерб оценивают примерно на шесть миллиардов рублей.

К пожизненному сроку приговорили четверых исполнителей и 11 пособников.

Ранее выяснилось, что организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один.