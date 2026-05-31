Следствие раскрыло новые подробности теракта в «Крокусе»

ТАСС: террористам из «Крокуса» за сутки изменили план нападения
Исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» первоначально отводилась роль смертников, однако за сутки до нападения куратор изменил план и приказал им покинуть место преступления после атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства документам, 21 марта 2024 года находящийся за рубежом куратор направил боевикам голосовое сообщение. Из показаний осужденных следует, что им сообщили: погибать не нужно, поскольку после выполнения задания они должны отправиться на территорию Украины.

По данным материалов дела, куратор пообещал исполнителям, что в Киеве их будут ждать люди, которые выплатят каждому по 1 млн рублей за совершенный теракт. Как отмечается в документах, именно этим следствие объясняет то, что после нападения террористы направились в сторону украинской границы.

В материалах также приводятся сведения о подготовке оружия нападавших. По версии следствия, по указанию того же куратора боевики частично перекрасили автоматы в желтый цвет. На допросах фигуранты пояснили, что такая мера была необходима для создания ложного впечатления о причастности Украины к теракту.

Следствие также выяснило, что изменение плана за сутки до нападения, последующий выезд исполнителей в сторону Украины и желтые отметки на оружии являлись частью единого сценария, предусматривавшего совершение теракта, создание ложного следа и дальнейший вывоз исполнителей для получения обещанного вознаграждения.

Ранее суд снял обвинения с участкового по делу фигурантов «Крокуса».

 
