Группа европейских стран требует запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, требуют от Европейской комиссии запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом пишет RMF FM со ссылкой на письмо, подписанное главами МИД и МВД этих государств.

«Глубокую обеспокоенность вызывает рост количества российских туристов, которые проводят отпуск на европейских пляжах и в европейских курортах, в то время как ракеты и дроны продолжают поражать <...> инфраструктуру в Украине», – говорится в письме.

Там отмечается, что только в 2025 году россиянам выдали более 450 тысяч виз в туристических целях. По мнению авторов письма, это противоречит рекомендациям Еврокомиссии, которая сама призывает к более строгому подходу в выдаче документов.

Подписавшиеся страны оценивают это как «серьезный недостаток» в общей политике в отношении России и называют ситуацию «чрезвычайно тревожной».

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран-членов Евросоюза договорились к саммиту в июне подготовить запрет на въезд в объединение для российских военных, участвующих в военной операции на Украине.

Еще в начале 2026 года Каллас заявила, что ЕС работает над мерами для недопуска в Шенгенскую зону бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Инициаторы данной меры, включая Эстонию и Литву, заявили, что такие люди представляют угрозу безопасности Европы.

Ранее Сибига поприветствовал планы Каллас запретить въезд в Европу ветеранам СВО.