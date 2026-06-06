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Общество

ЛНР ограничивает пассажирские перевозки в целях безопасности

В ЛНР ввели ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия»
Shutterstock/Anna Nestera

В Луганской народной республике (ЛНР) с 6 июня вводят временные ограничения на пассажирские перевозки из-за атак со стороны Украины. Об этом говорится в Telegram-канале администрации главы ЛНР.

С 04:00 6 июня субъектам хозяйствования запрещаются пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия». Кроме того, запрещается перевозить по территории республики группы несовершеннолетних на автомобилях без разрешения регионального Минобрнауки. Внутренние автобусные рейсы будут функционировать, в ряде случаев их маршрут изменится. В целях безопасности автомобилистов призывают не использовать эти дороги для передвижения.

Также вводится запрет на движение пригородных поездов, исключения определяет Минтранс ЛНР.

2 июня власти ЛНР ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) из-за роста спроса и сложностей с логистикой.

Ранее в Крыму опровергли фейк о введении режима ЧС.

 
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