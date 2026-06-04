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Общество

В Крыму опровергли фейк о введении режима ЧС

Крючков: враг вбрасывает фейки о режиме ЧС в Крыму и закрытии железной дороги
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Массированная информационная атака на Крым сопровождается фейковыми указами о введении чрезвычайного положения и закрытии железной дороги. Об этом РИА Новости сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Параллельно с ударами по инфраструктуре и железнодорожной инфраструктуре Крыма враг начал информационную атаку», — сказал он.

По словам советника, противник вбрасывает ложные документы от имени главы Крыма Сергея Аксенова и глав муниципалитетов. Крючков призвал крымчан пользоваться только официальными источниками информации: страницами главы республики в соцсетях, порталом главы Крыма и официальными СМИ.

В ночь на 4 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым. В Симферополе в результате удара по нежилым постройкам три человека не выжили, еще одного человека не стало в результате атаки ВСУ на пригородный поезд из Азовского в Керчь. Над Севастополем сбили 52 беспилотника. Из-за налета были задержаны поезда и временно приостановлено движение электричек. Что известно о последствиях массированной атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму беспилотник атаковал электричку.

 
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