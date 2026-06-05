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Ученые ИКИ РАН предупредили о предстоящих магнитных бурях

ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле 11 и 12 июня
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце, прогнозируются на 11 и 12 июня. Об этом сообщили ТАСС специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, геомагнитные возмущения будут связаны с потоками солнечного ветра, исходящими из корональной дыры — области в атмосфере Солнца с пониженной плотностью плазмы и открытыми магнитными линиями.

3 июня на Солнце происходили вспышки, сопровождаемые выбросом плазмы. Облако этой плазмы уже достигло Земли, рассказали ученые.

До этого специалисты предупреждали о сильной и продолжительной магнитной буре уровня G3, которая начнется на Земле вечером 5 июня. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек. По оценке ученых, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 млн километров.

Ранее на обратной стороне Солнца произошел взрыв, вызвавший радиационный шторм вблизи Земли.

 
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