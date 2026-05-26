Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые предупредили, что к Земле приближается радиационный шторм

ИКИ РАН: в окрестностях Земли происходит радиационный шторм

Выброс плазмы на обратной стороне Солнца, сопровождаемый вспышкой, приблизился к Земле. Из-за этого в окрестностях планеты наблюдается радиационный шторм. В окрестностях Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Продолжаются мощные взрывы на обратной стороне Солнца. Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В ИКИ РАН отметили, что источником взрыва могла стать группа пятен 4436, которая еще 10 дней не проявляла активности и находилась напротив Земли.

По мнению ученых, выброс плазмы даже с обратной стороны Солнца может зацепить Землю.

19 мая в лаборатории сообщили, что на обратной, не видимой с Земли стороне Солнца произошли три вспышки максимальной мощности класса X. Тогда ученые уверяли, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету — Меркурий.

Как рассказали астрономы, судя по снимкам обратной стороны, взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, крайне малы.

Ранее ученые прогнозировали «мертвый сезон» на Солнце продолжительностью 2-3 дня.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!