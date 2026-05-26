Ученые предупредили, что к Земле приближается радиационный шторм

Выброс плазмы на обратной стороне Солнца, сопровождаемый вспышкой, приблизился к Земле. Из-за этого в окрестностях планеты наблюдается радиационный шторм. В окрестностях Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Продолжаются мощные взрывы на обратной стороне Солнца. Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В ИКИ РАН отметили, что источником взрыва могла стать группа пятен 4436, которая еще 10 дней не проявляла активности и находилась напротив Земли.

По мнению ученых, выброс плазмы даже с обратной стороны Солнца может зацепить Землю.

19 мая в лаборатории сообщили, что на обратной, не видимой с Земли стороне Солнца произошли три вспышки максимальной мощности класса X. Тогда ученые уверяли, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету — Меркурий.

Как рассказали астрономы, судя по снимкам обратной стороны, взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, крайне малы.

Ранее ученые прогнозировали «мертвый сезон» на Солнце продолжительностью 2-3 дня.