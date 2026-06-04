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Наука

Ученые предупредили о сильной магнитной буре на Земле

ИКИ РАН: Землю вечером 4 июня накроет сильная и продолжительная магнитная буря
Shutterstock

Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером 5 июня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек.

В лаборатории отметили, что между первым и последним выбросом прошло почти 10 часов, однако геомагнитное возмущение, вероятно, будет непрерывным. Согласно расчетам, более поздние выбросы догонят ранее выброшенные облака плазмы и сформируют единую структуру.

По оценке специалистов, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 млн километров.

Как подчеркнули ученые, вероятность того, что Земля избежит встречи с этим потоком солнечного вещества, крайне мала. Математические модели оценивают ее как нулевую, хотя на практике подобные исключения ранее фиксировались.

Экстремальные магнитные бури способны заметно снижать точность спутниковой навигации по всей планете. К такому выводу пришел ученый Пермского Политеха, который впервые провел глобальный анализ работы почти 300 навигационных станций во время одной из самых мощных геомагнитных бурь. Результаты исследования опубликованы в журнале «Геодезия и картография».

Ранее на обратной стороне Солнца произошел взрыв, вызвавший радиационный шторм вблизи Земли.

 
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