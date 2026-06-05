Облако солнечной плазмы ударило по Земле

3 июня на Солнце произошли вспышки, сопровождаемые выбросом плазмы. Облако этой плазмы уже достигло Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прилет. Первые параметры мягче прогноза. Часа через два станет более понятно, но пока выглядит так, что это край облака, и основное ядро прошло сбоку», — говорится в сообщении.

Ученые ранее предупредили о сильной и продолжительной магнитной буре уровня G3, которая начнется на Земле вечером 5 июня. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек.

По оценке специалистов, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 млн километров.

Экстремальные магнитные бури способны заметно снижать точность спутниковой навигации по всей планете. К такому выводу пришел ученый Пермского Политеха, который впервые провел глобальный анализ работы почти 300 навигационных станций во время одной из самых мощных геомагнитных бурь. Результаты исследования опубликованы в журнале «Геодезия и картография».

Ранее на обратной стороне Солнца произошел взрыв, вызвавший радиационный шторм вблизи Земли.