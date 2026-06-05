Врачи скорой помощи спасли мужчину из полыхающей машины в Новосибирской области

В Новосибирской области фельдшеры скорой помощи по пути в больницу спасли мужчину из полыхающей машины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все началось с того, что автомобиль врезался в столб и загорелся. В этот момент мимо проезжала бригада медиков с пациенткой, получившей сотрясение мозга. Врачи остановились и бросились на выручку — они вытащили из горящей машины мужчину и оказали ему первую помощь.

Затем на место вызвали еще одну бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Пациентку, которую везли его спасители, также доставили в больницу.

До этого мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом и фельдшером внутри. Стражи порядка преследовали угнанный автомобиль до заправки.

Ранее петербуржец напал на фельдшера, который осматривал его сына.