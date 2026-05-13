Петербуржец напал на фельдшера, который осматривал его сына

78.ru: в Петербурге отец напал на врача скорой во время осмотра ребенка

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали местного жителя, который напал на фельдшера, приехавшего на вызов к его четырехлетнему сыну. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке на Учительской улице. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к маленькому ребенку. Во время осмотра мальчика его отец неожиданно набросился на медработника.

Фельдшер получил ушибы и был вынужден обратиться в травмпункт. Стражи порядка задержали 39-летнего агрессора и доставили его в отделение.

До этого россиянин пригрозил фельдшеру скорой пистолетом, усомнившись в его компетентности. Врач обратился в полицию, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калуге пациент напал на фельдшера скорой и семь раз ударил его ножом в голову.