Подмосковные врачи вытащили у ребенка из носа деталь от термомозаики

В Подмосковье врачи вытащили из носа ребенка деталь от термомозаики

В Подмосковье ребенок засунул в ноздрю деталь от термомозаики и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Все началось с того, что мальчик нашел игрушку старшей сестры — он пожевал детальку от ее термомозаики, а затем засунул ее себе в нос. В результате инородное тело застряло и вызвало у ребенка сильный дискомфорт.

Родители сразу заметили неладное и повезли ребенка в больницу. Врачи с помощью специального крючка извлекли предмет без наркоза. Убедившись, что все в порядке, мальчика и его родителей отпустили домой.

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