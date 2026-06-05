Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Подмосковные врачи вытащили у ребенка из носа деталь от термомозаики

В Подмосковье врачи вытащили из носа ребенка деталь от термомозаики
Telegram-канал «Разборчивым почерком»

В Подмосковье ребенок засунул в ноздрю деталь от термомозаики и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Все началось с того, что мальчик нашел игрушку старшей сестры — он пожевал детальку от ее термомозаики, а затем засунул ее себе в нос. В результате инородное тело застряло и вызвало у ребенка сильный дискомфорт.

Родители сразу заметили неладное и повезли ребенка в больницу. Врачи с помощью специального крючка извлекли предмет без наркоза. Убедившись, что все в порядке, мальчика и его родителей отпустили домой.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувшихся друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки.

Ранее в Москве хирурги спасли школьника с булавкой в бронхах.

 
Теперь вы знаете
Повестка из Владивостока. Покупателей авто со всей России вызывают на таможню. Зачем?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!