В России испытают вакцину от лихорадки Денге

RT: ФМБА испытает вакцину от лихорадки Денге в РФ, а затем в Латинской Америке

Испытания вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от лихорадки Денге проведут на территории России, а после — в странах Латинской Америки. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью RT.

«Мы надеемся провести первую, вторую и начало третьей фазы этого исследования в Российской Федерации на волонтерах из Российской Федерации, для того чтобы ещё раз обеспечить полное представление о безопасности и хорошей переносимости этой вакцины», — сообщила Скворцова.

Далее, продолжила она, вакцину далее испытают на территории стран Латинской Америки. Согласно прогнозу главы ФМБА, в общем доступе она появится не менее чем через три-пять лет.

«Потому что первая и вторая фазы исследований будут идти в 2027 и 2028 годах. Но начнем мы уже сейчас, коли мы получили разрешение на применение. И очень надеемся, что третью фазу начнём не позже 2029 года», — пояснила Скворцова.

О том, что в России разработана вакцина от лихорадки Денге, глава ФМБА сообщила в середине апреля. Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.

Роспотребнадзор до этого исключил распространение лихорадки Денге в России, несмотря на выявление заболевания у россиянки, вернувшейся из Южной Африки. При этом в ведомстве призвали при посещении стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, — именно их укус является основным путем передачи инфекции.

Ранее врач рассказал, как распознать лихорадку Денге.