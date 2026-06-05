Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России испытают вакцину от лихорадки Денге

RT: ФМБА испытает вакцину от лихорадки Денге в РФ, а затем в Латинской Америке
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Испытания вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от лихорадки Денге проведут на территории России, а после — в странах Латинской Америки. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью RT.

«Мы надеемся провести первую, вторую и начало третьей фазы этого исследования в Российской Федерации на волонтерах из Российской Федерации, для того чтобы ещё раз обеспечить полное представление о безопасности и хорошей переносимости этой вакцины», — сообщила Скворцова.

Далее, продолжила она, вакцину далее испытают на территории стран Латинской Америки. Согласно прогнозу главы ФМБА, в общем доступе она появится не менее чем через три-пять лет.

«Потому что первая и вторая фазы исследований будут идти в 2027 и 2028 годах. Но начнем мы уже сейчас, коли мы получили разрешение на применение. И очень надеемся, что третью фазу начнём не позже 2029 года», — пояснила Скворцова.

О том, что в России разработана вакцина от лихорадки Денге, глава ФМБА сообщила в середине апреля. Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.

Роспотребнадзор до этого исключил распространение лихорадки Денге в России, несмотря на выявление заболевания у россиянки, вернувшейся из Южной Африки. При этом в ведомстве призвали при посещении стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, — именно их укус является основным путем передачи инфекции.

Ранее врач рассказал, как распознать лихорадку Денге.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!