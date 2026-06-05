Россиянин ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота

В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота

В Брянске 37-летний мужчина совершил ограбление, чтобы накормить своего кота. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Фокинском районе. Мужчина зашел в зоомагазин и схватил упаковку корма стоимостью более 2 тысяч рублей, а затем выбежал на улицу. Участковые задержали грабителя по горячим следам. Позже выяснилось, что злоумышленником является ранее судимый местный житель.

На допросе мужчина заявил, что успел скормить всю добычу своему коту. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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