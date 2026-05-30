Россиянин ограбил друга ради подарка невесте

Житель Приморья отделался условным сроком за то, что ограбил друга ради подарков невесте. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным суда, подсудимый находился в гостях у знакомых. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент мужчина незаметно забрал 75 тысяч рублей, принадлежавших его приятелю, и скрылся с места происшествия.

Деньги злоумышленник потратил на подарки для своей возлюбленной, купил аудиоколонку, электрический чайник и два обручальных кольца и планировал сделать девушке предложение. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемому назначен год условно.

