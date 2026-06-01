Петербуржец с гранатой требовал у продавца бутылку водки и пачку пельменей

В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю, который попытался получить водку и пельмени, угрожая продавцу макетом ручной гранаты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как следует из материалов дела, 21 февраля этого года Константин Т. пришел в алкомаркет, держа в руке макет осколочной гранаты типа Ф‑1, и потребовал от сотрудника передать ему алкоголь и пачку пельменей.

Когда продавец вышел на улицу, злоумышленник последовал за ним, обещая все взорвать, если требование не будет выполнено. Буйного покупателя задержал наряд ЧОП, вызванный сотрудником магазина.

На суде мужчина частично признал вину и принес извинения. Согласно его версии, он не требовал отдать товары бесплатно, а предлагал макет гранаты в качестве залога.

Петроградский районный суд назначил петербуржцу наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года 2 месяца с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства.

Ранее в Карелии мужчина швырнул гранату на автовокзале.

 
